In un video Dior racconta come ha rilanciato il logo CD Diamond

Un tuffo nell’archivio e un vecchio logo che torna a galla. Dior ha appena pubblicato un video per raccontare la ri-scoperta del motivo CD Diamond. Disegnato nel 1974 da Marc Bohan, il pattern torna in una collezione di pelletteria e accessori da uomo. E nella ricomparsa del logo c’è anche un po’ d’Italia, essendo stato realizzato nei laboratori che il gruppo LVMH detiene nel Belpaese.

Un tuffo nell’archivio

“Kim (Jones, responsabile collezioni uomo, ndr) ci ha chiesto di fare un tuffo nell’archivio per vedere di trovare qualcosa che avremmo potuto usare per i prodotti in pelle”. Ha avuto inizio in questo modo la riscoperta del logo CD Diamond. Il pattern, come racconta numero.com, fu creato nel 1974 dal designer Marc Bohan. Il logo rivisitato di Bohan presenta due iniziali della casa, poste una “di schiena” all’altra a formare un rombo.

Un po’ di Italia

Il logo CD Diamond si appone sul tessuto attraverso la tecnica della serigrafia. Un processo che la maison ha fatto realizzare presso i laboratori italiani del gruppo LVMH. La linea, presentata con la collezione Dior Uomo Estate 2022, rappresenta così un tributo alla storia stessa della maison. (art)

