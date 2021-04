Ken festeggia i 60 anni con i look in pelle griffati Berluti

Ken, il fidanzato di Barbie, ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno con i look in pelle griffati Berluti. La maison in orbita LVMH e la casa di giocattoli Mattel hanno siglato una collaborazione che vede protagonista la pelle. Ad occuparsi del progetto è stato Kris Van Assche in prima persona: “Durante un periodo così restrittivo – dice il direttore creativo –, è stata una gioia e liberazione entrare in modalità fantasy per creare questi prodotti e questo storytelling. Alla fine, tutto riporta all’idea del sogno”.

I look in pelle griffati Berluti

Van Assche ha creato tre modelli di Ken: uno bianco, uno nero e uno asiatico. Li ha vestiti con i look della collezione primavera ’21 Berluti x Brian Rochefort. Il primo prevede una giacca di pelle marrone abbinata con una camicia di seta stampata a maniche corte, pantaloni e scarpe Camden in pelle di vitello intrecciata. Il secondo un abito doppiopetto Principe di Galles con logo Ken & Berluti e scarpe Camden. Il terzo una camicia stampata con pantaloni neri, cintura e sneaker Stellar in pelle di vitello intrecciata. Prodotti da Hot Wheels, ci sono anche una versione in miniatura della pochette Nino e una del passeggino da spiaggia Berluti per la prima volta in pelle e tela.

Anche le clutch e la t-shirt

Per promuovere la collaborazione, sottolinea WWD, Van Assche ha disegnato una versione speciale della clutch Nino, in tela con dettagli in pelle Venezia e patina California Blue, e una T-shirt limited edition. Le bambole saranno vendute all’asta a maggio e il ricavato andrà a Make-A-Wish, associazione di beneficenza che supporta i bambini afflitti da malattie croniche. (mv)

Immagine tratta da berluti.com

Leggi anche: