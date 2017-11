La famiglia del lusso si allarga ancora: dopo sneaker e flip flop, ecco i cappelli da baseball d’alta gamma

I cappellini da baseball. L’elenco degli accessori che non erano di lusso, ma ora lo sono diventati, si allunga. Apripista sono state le sneaker, che ormai (e l’ultimo report Bain & Co lo conferma) dell’alto di gamma rappresentano in tutto e per tutto un pilastro. Di recente si sono accodate le flip flop (o ciabatte infradito, come le chiamiamo noi in Italia). Ultimo ingresso sono i berretti con visiera. Grandi griffe hanno già introdotto l’articolo nell’offerta (Gucci e Louis Vuitton, per fare due esempi altisonanti). Ma a puntarci con varietà di modelli, tutti d’alto profilo e made in Italy, è Stefano Ricci, maison fiorentina del lusso, che in catalogo spazia dal modello in seta con visiera in vitello a quello in suede e coccodrillo. Prezzi? Dai 700 ai 1.600 euro. Non ci sono più dubbi: lo streetwear è di lusso.