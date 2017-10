Miliardi e Monna Lisa: con la sneaker le griffe conquistano i giovani (cioè il 30% del mercato) e gli stilisti fanno arte

Le sneaker di lusso per conquistare le generazioni più giovani. Le sneaker come opera d’arte. Nel 2017 il giro d’affari della scarpa sportiva alto di gamma è cresciuto del 10%, raggiungendo il valore di 3,5 miliardi di euro. E se le griffe investono sul prodotto non dipende solo dal fatto che, ormai è noto, sono trasversalmente considerate un cavallo vincente. Ma anche perché rappresentano per i brand la testa di ponte per affermarsi nel luxury streetwear, il segmento di moda che cattura di più Millennial e Generazione Z (i nati dalla fine degli anni ’90). È una delle conclusione del Worldwide Luxury Market Monitor 2017 realizzato da Bain & Company. Per le maison dell’alto di gamma essere tra i preferiti dei giovani non è solo un titolo onorifico. Stando ancora al report, i Millennial e i fratelli più piccoli non solo sono già una torta del 30% di consumi complessivi, ma nel 2017 hanno rappresentato l’85% della crescita del mercato. Le sneaker sono cinicamente uno strumento per affermarsi sul mercato, dunque. Ma per gli stilisti sono un’occasione per fare arte. “Parliamo di qualcosa di più ampio della sportiva e della cultura del design – ha detto a Deezen.com Virgil Abloh, fondatore del brand Off-White, a proposito dei risultati della sua recente collaborazione con Nike –. Queste sneaker, per me, sono sullo stesso piano del David di Michelangelo o della Monna Lisa>.