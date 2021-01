La moda crea lavoro: Kering cerca 147 persone in Italia

La moda crea lavoro. Il gruppo Kering ha pubblicato in questi giorni numerose offerte di lavoro sul proprio portale. La maggior parte interessa i suoi stabilimenti produttivi in Toscana, ma le possibilità sono numerose. Sia dal punto di vista geografico che per le mansioni ricercate. Si va da designer agli impiegati. Nonostante il mondo stia ancora lottando contro la pandemia, insomma, il colosso francese del lusso apre una finestra sul futuro.

La moda crea lavoro

Attualmente il gruppo Kering ha 147 posizioni aperte in Italia. La società francese cerca ad esempio un addetto all’assemblaggio borse per la sua sede di Reggello di Gucci. Per la stessa griffe, necessita di un addetto alla giunteria, questa volta a Recanati. Balenciaga offre uno stage nell’area tecnica di pelletteria a Scandicci mentre nella stessa città Saint Laurent ha bisogno di un addetto all’ufficio avanzamento di produzione della pelletteria.

Che bolle in pentola

Allargando lo sguardo, poi, numerose sono le opportunità su Milano. Bottega Veneta cerca un Facilities Manager, mentre Gucci un digital leather goods merchandising assistant. A Novara, tra le altre offerte, vi è quella per un Integrated logistics e-commerce operations back office specialist per Kering Operations e poi anche un Engineering & Qualità technician per Alexander McQueen. In Veneto, invece, la divisione Eyewear di Kering ha bisogno di un Ict system support specialist a Limena, in provincia di Padova, mentre a Venezia Balenciaga cerca un sales assistant intern. (art)

