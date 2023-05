L’Integrativo di Balenciaga : ai neoassunti italiani il 25% in più

Balenciaga: i neoassunti italiani percepiranno il 25% in più rispetto al Contratto Collettivo Nazionale. Nella corsa ad attrarre i talenti, la griffe della scuderia Kering fa un importante scatto in avanti. Aumentano anche le indennità per le trasferte e per il lavoro straordinario, così come viene migliorato il welfare. Non solo: per la prima volta” il contratto Balenciaga” includerà le sedi di Scandicci, Cerreto Guidi e Novara, diventando applicabile a tutti i dipendenti in Italia.

L’Integrativo di Balenciaga

Nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo Contratto Integrativo firmato dai rappresentanti legali di Balenciaga e delle organizzazioni sindacali. Prevede che il salario minimo di ingresso aumenti di circa il 25% rispetto a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del settore della pelletteria. C’è anche un automatismo anti-inflazione che prevede un incremento della busta paga in quota fissa annuale dell’1,75%, con la possibilità di raggiungere un aumento complessivo del 3% in base alle performance individuali. I premi produzione arriveranno non solo valutando i risultati finanziari del marchio, ma anche attraverso obiettivi individuali. Poi: crescono le indennità per le trasferte e per il lavoro straordinario. In merito al welfare, è previsto un incremento della quota individuale fissa annuale, che passa da 500 a 600 euro, con la possibilità di toccare i 950 euro annuali (fonte Il Tirreno).

Attirare nuovi talenti

Il nuovo Contratto Integrativo è da interpretare, dicono gli addetti ai lavori, anche in un’ottica di sensibile miglioramento dell’offerta per attirare nuovi talenti. In una battaglia sul lavoro che sta coinvolgendo tutto il mercato, dalle piccole imprese fino ai grandi marchi, tutti cercano di non lasciarsi sfuggire i giovani talentuosi che hanno in casa e, allo stesso tempo, vogliono attrarre nuove figure. Entità della retribuzione, premi, welfare, insieme ad ambiente di lavoro e possibilità di carriera sono alcuni tra i criteri di scelta più importanti per chi vuole cambiare attività o fare il primo ingresso nel mondo del lavoro. (mv)

