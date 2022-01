LVMH fattura nel 2021 64,2 mld. Quanto ancora crescerà così?

La domanda è: LVMH quanto ancora crescerà così, a questi ritmi monstre? La domanda è valida per il gruppo francese in generale, che archivia il 2021 con un fatturato di 64,2 miliardi di euro (grazie anche all’apporto sui conti di Tiffany). Ed in modo particolare per la sua divisione “moda e pelletteria”, cresciuta oltre ogni ragionevole previsione. Un dato su tutti: +51% di vendite rispetto al 2019 nel quarto trimestre 2021. Dopo i dati divulgati da altre aziende del lusso, le attese erano alte per LVMH. Il gigante francese del lusso ha battuto tutti e infranto ogni record, ampliando il divario con i competitor più piccoli. E le previsioni, per il 2022 non possono che essere ottimistiche, così come i prezzi in rialzo.

Quanto ancora crescerà così?

Partiamo proprio dalla protagonista assoluta: la divisione moda e pelletteria. Nel quarto trimestre 2021 ha registrato il +28% a parametri organici (cambi costanti e struttura comparabile), mentre gli analisti prevedevano il +16%. Il fatturato della divisione nell’intero 2021 è di 30,9 miliardi di euro: +47% sul 2020 e +42% sul 2019. Secondo gli analisti, tre quarti dell’utile operativo del gruppo provengono da qui. UBS stima che la quota di mercato di moda e pelletteria LVMH è passata dal 16% ante pandemia a circa il 21% attuale. Louis Vuitton e Dior hanno saputo attrarre i Paperoni di tutto il mondo. In particolare in Usa e Cina.

Il fatturato complessivo

Secondo FactSet, il fatturato del 2021 di LVMH è di 64,2 miliardi di euro. Vale a dire il +44% con Tiffany, altrimenti +36% di crescita organica sul 2020 e +14% sul 2019. Il dato supera il consenso di 62,5 miliardi di euro, mentre l’utile netto di 12 miliardi di euro ha superato i 10,9 miliardi di euro previsti dagli analisti. Lo scrive il Financial Times. Che riporta le parole del numero uno di LVMH, Bernard Arnault: “Gennaio è stato uno dei mesi più incredibili che abbiamo vissuto”. Un’ottima premessa per un 2022 dal quale la società si aspetta oggi lo stesso ritmo di crescita. Arnault, riporta Reuters, ha detto che LVMH potrebbe aumentare i prezzi per proteggere i margini nell’attuale contesto inflazionistico. (mv)

