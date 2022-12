Mai come nelle feste spicca il nesso tra alcol, esperienze e pelle

Alcol, esperienze e pelle. Le più prestigiose etichette di alcolici cercano di ringiovanire la propria clientela con alcune iniziative e collaborazioni. L’ultima è piuttosto curiosa e chiama in causa le sneaker, da personalizzare con le onde cerebrali mentre si degusta un Martell. Hennessy, che ha siglato una partnership con NBA, ha lanciato un decanter co-creato con il cantante reggaeton colombiano Maluma. Ora si affida a Berluti per custodire uno dei suoi prodotti più preziosi.

Alcol, esperienze e pelle

A New York la casa di alcolici Martell ha aperto un pop-up store. Insieme allo stilista americano Fe Noel ha ideato l’iniziativa “The Martell Sneaker Atelier”. Come dettaglia Journal du Luxe, all’interno dello store si sorseggia un cocktail a base di Martell Blue Swift e si personalizzano le proprie sneaker. Come? Grazie alla tecnologia delle onde cerebrali. Il visitatore indossa un casco di rilevamento cerebrale che interpreta i suoi ricordi più belli, poi trascritti in motivi e colori. Ogni scarpa viene dipinta a mano, dal vivo.

La collab Richard Hennessy x Berluti

È una stilosa collaborazione quella che vede la griffe del lusso realizzare un’elegante custodia per il cognac. Berluti ha infatti realizzato a mano, in pregiata pelle di vitello Venezia color cognac, un’elegante valigetta che incornicia l’atto di fondazione Hennessy e una speciale bottiglia da 70 cl dell’esclusivo cognac “Editions Rares”. Un liquore invecchiato in cantina per otto generazioni, imbottigliato ogni anno in sole 150 bottiglie che vengono commercializzate attraverso vendite private. Il prezzo non è noto. “Il cognac e la pelle richiamano entrambi diversi sensi” si legge nel sito di Hennessy, che esalta la maestria artigiana delle due società: “I fabbricanti di botti padroneggiano il legno, proprio come i calzolai”. (mv)

