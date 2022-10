Una Bottega Veneta è per sempre: ecco il Certificate of Craft

Bottega Veneta lancia il Certificate of Craft che consente al cliente di usufruire, gratuitamente, di un numero illimitato di riparazioni per il prodotto acquistato. “Ci concentriamo su una crescita responsabile. Il nostro intento è quello di mantenere i prodotti in uso più a lungo, riducendo la necessità di sostituirli” afferma il CEO della griffe Bartolomeo Rongone.

Una Bottega Veneta è per sempre

Bottega Veneta ribadisce che i suoi prodotti sono “pensati per durare per sempre”. Per dimostrarlo, alla manifattura d’eccellenza la griffe ora affianca un servizio che dà la possibilità al cliente di riparare la borsa ogni volta che è necessario. In altre parole: senza limite di tempo e di numero di interventi. Il servizio si chiama Certificate of Craft e si traduce in un documento sul quale è impresso il codice del prodotto. La maison in orbita Kering inizierà a consegnarlo ai clienti nei prossimi giorni, prima correlandolo solo alle sue borse iconiche, poi lo estenderà a tutti i nuovi modelli.

Certificate of Craft

“Il Certificate of Craft nasce dal desiderio di offrire ai nostri clienti un servizio di alto livello per la cura durevole dei loro prodotti” dice Rongone, come si legge in un comunicato riportato da Fashion Network. “La nostra visione rimane coerente con quella dei nostri fondatori. Volevano che Bottega Veneta rappresentasse la forma più elevata e raffinata di lusso. Contiamo i giorni, non le ore, per realizzare i nostri prodotti. Sono pensati per durare per sempre” chiosa Rongone. (mv)

Leggi anche: