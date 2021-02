Cinque indicatori da controllare sul cruscotto delle aziende della moda per viaggiare al meglio nel 2021. È la sintesi del report realizzato da Achim Berg di McKinsey & Company. Per Berg “non esiste un playbook semplice e standardizzato” per poter navigare in tranquillità. “Le aziende di moda devono adattare le loro strategie alle loro priorità…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI