Bally racconta Bally, tra rimbalzi di mercato e sobrietà

Stati Uniti, Cina e online fanno rimbalzare Bally. Il mercato europeo, viceversa, è ancora un freno. Nicolas Girotto, CEO del brand svizzero, ha osservato un forte ritorno all’acquisto di scarpe eleganti. “Bally – dice – è un marchio di qualità, di artigianato. È un brand di pezzi senza tempo e con una visione sobria del lusso”. Ecco, allora, come Bally racconta Bally a WWD, tra rimbalzi di mercato e molto altro.

Rimbalzi di mercato



Il brand elevetico ha aperto il primo Bally Haus di New York, secondo nel mondo dopo quello di Milano. Nei piani di Girotto lo store dovrebbe dare un impulso alle vendite nel mercato USA aumentandole del 25% nei prossimi 2 anni. A WWD lo stesso Girotto ha rivelato che le entrate americane hanno iniziato a rimbalzare a inizio del 2021 e, negli ultimi tre mesi, hanno superato del 10% i livelli prepandemici del 2019. Mentre le vendite del marchio worldwide sono divise al 60% per gli uomini e al 40% per le donne, negli Stati Uniti, il fatturato viene generato per il 70% da articoli maschili e il 30% da quelli femminili. Per questo Girotto punta a far crescere il segmento donna.

Se il mercato USA cresce, quello cinese non è da meno. Qui l’aumento delle vendite di Bally è pari al 40%, superiore a quello messo a segno nel 2019. Un’altra spinta arriva dall’online. L’e-commerce di proprietà è cresciuto di circa il 30% durante tutta la pandemia e sta viaggiando su ritmi molto sostenuti. Tutto positivo, dunque? No. Il freno più significativo, oggi, è rappresentato dal mercato europeo, che pesa per il 27% delle vendite globali del marchio.

Scarpe eleganti

A livello di prodotto, Girotto sottolinea che, mentre le sneaker hanno rappresentato una categoria molto forte durante la pandemia, oggi c’è un forte ritorno all’acquisto di scarpe eleganti. Non a caso, Bally è attualmente al quarto posto tra i marchi calzaturieri maschili più performanti da Saks, a New York. (mv)

