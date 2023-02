Nicholas Kirkwood chiude il suo brand: “Ha fatto il suo corso”

ll designer Nicholas Kirkwood chiude il suo marchio. A meno di 2 anni e mezzo dalla separazione da LVMH, il pluripremiato stilista britannico ha deciso di interrompere il business della sua griffe dopo 18 anni di attività. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram. Conosciuto per la realizzazione di tacchi scultorei con materiali insoliti, Kirkwood aveva intrapreso un percorso per arrivare a produrre la prima scarpa biodegradabile (in pelle) di lusso.

La separazione da LVMH

“Penso che, per molti versi, il marchio abbia fatto il suo corso”, dice Nicholas Kirkwood, aggiungendo, però, un sibillino “per ora” in conclusione. La decisione sarebbe stata influenzata “dall’incessante ricerca per trovare soluzioni valide e positive per il pianeta nell’industria calzaturiera” (fonte Footwear News). Fondato nel 2005, dal 2013 al 2020 il marchio Nicholas Kirkwood è stato sotto l’ombrello di LVMH. Poi, a settembre 2020, il designer ha riacquistato le quote di proprietà del gigante francese diventando così l’unico proprietario del brand.

Nicholas Kirkwood e i pellami innovativi

Lo stilista è noto per l’utilizzo di materiali e tecniche non convenzionali e per combinare metodi tradizionali con tecnologia all’avanguardia. Per esempio, l’utilizzo della pelle specchiata tagliata al laser e la pelle scamosciata gommata. Nel corso degli anni, ha vinto alcuni premi come British Fashion Awards, Footwear News Awards, Vogue Fund Awards e molti altri.

Il metaverso e la scarpa biodegradabile

Gli ultimi progetti hanno visto Kirkwood impegnato “nell’incorporare la sostenibilità, anche a livello produttivo”. L’ultima missione è stata quella di creare la prima scarpa di lusso biodegradabile. La collezione primavera estate 2021 era biodegradabile al 60%. Inoltre, uno dei momenti salienti delle calzature all’interno della Metaverse Fashion Week di Decentraland del 2022 è stata la collaborazione di Kirkwood con White Rabbit. (mv)

