Objets Nomades: Vuitton + Zanellato/Bortotto + pelle per Lanterne

Gli ultimi Objets Nomades sono delle particolarissime lampade in pelle. Sono state la novità della relativa mostra di Louis Vuitton (che ha lanciato questo progetto nel 2012) allestita presso il Pedder Building di Hong Kong e conclusa lo scorso 8 aprile 2021. Si chiamano Lanterne.

Gli ultimi Objets Nomades

Ogni Lanterne (foto a destra) presenta un’originale gabbia a nido d’ape realizzata intrecciando pelle, legno e metallo. Questo ultimo uovo Object Nomade nasce da un progetto dello studio di design Zanellato/Bortotto di Treviso. Studio che aveva già collaborato con Vuitton per Mandala, un paravento (foto a sinistra) attraversato da intrecci di cuoio che disegnano geometrie. Le lampade (da interno ed esterno), proposte in due misure nelle gradazioni del verde pistacchio o del rosso, presentano alcuni dettagli tipici delle borse della griffe. Per esempio, il manico e i piedini in ottone, posizionati per proteggere la base in pelle. “Abbiamo pensato a questo progetto come a una raccolta di ricordi intrecciati in una lanterna – dicono i due designer -. Un oggetto intimo e personale per illuminare momenti indimenticabili”.

Il progetto

Objets Nomades è un progetto che la griffe francese ha lanciato nel 2012. Da allora è stata sviluppata dalla maison attraverso la creazione di complementi d’arredo in edizioni limitate disegnati da celebri architetti e designer.

Leggi anche: