Ora è ufficiale: Andrea Guerra sarà il nuovo CEO di Prada

La data da cerchiare in rosso è quella del prossimo 26 gennaio, quando la proposta sarà formalizzata al consiglio d’Amministrazione del gruppo. In virtù di questa, Andrea Guerra sarà il nuovo CEO di Prada. Quella che era appena circolata come una indiscrezione è appena stata confermata dai diretti interessati. “Così intendiamo contribuire maggiormente all’evoluzione del gruppo – è il commento affidato a una nota da Miuccia Prada e l’attuale CEO Patrizio Bertelli – e per facilitare la transizione generazionale”. Già, perché l’obiettivo rimane avviare il figlio della coppia, Lorenzo, “ad assumere la leadership di Prada”.

Guerra (in foto, da Prada), con esperienze passate in Moncler ed Eataly, è in uscita da LVMH, dove è stato membro del comitato esecutivo nonché a capo di Hospitality Excellence. Prada e Bertelli lo hanno scelto in virtù “della sua lunga esperienza professionale” in società “caratterizzate dalla presenza di riferimento della famiglia di fondatori, integrando la loro cultura con l’evoluzione dell’impresa sui mercati internazionali”. In occasione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 Patrizio Bertelli sarà proposto nel ruolo di presidente del board di Prada, mentre Paolo Zannoni in quelli di vicepresidente esecutivo del board e di presidente di Prada Holding. Miuccia Prada manterrà l’incarico di direttore creativo di Miu Miu e Prada (quest’ultimo con Raf Simons) e di consigliere di Amministrazione.

