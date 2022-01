Prada nel 2021 ha fatturato 3,36 miliardi: +8% sul 2019

Prada nel 2021 ha fatto a cambi costanti il +41% su base annua e, soprattutto, il +8% sul 2019. Il gruppo così corre verso il suo obiettivo di medio termine: 4,5 miliardi di euro di vendite, il doppio del 2020. Secondo l’aggiornamento diffuso dalla stessa azienda, nel 2021 i ricavi sono stati pari a 3,36 miliardi di euro. È migliorata anche la redditività del gruppo grazie al maggior peso delle vendite retail e di quelle a prezzo pieno. Anche in questo caso è un salto in avanti verso il target di medio termine, che prevede un utile operativo di circa il 20% delle vendite.

Com’è andata Prada nel 2021

“È stato un anno ricco di sfide – commenta il CEO Patrizio Bertelli –. Abbiamo dimostrato prontezza e rapidità nel rispondere alle esigenze di un mercato estremamente dinamico. Abbiamo messo in atto un insieme di azioni con cui abbiamo interpretato in modo efficace i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Il gruppo Prada ha capacità e risorse per porsi ulteriori obiettivi di crescita”. Il secondo semestre è stato molto positivo: le vendite dei negozi a gestione diretta, incluso l’e-commerce, hanno registrato la crescita del 27% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 21% sul 2019.

Church’s ha un nuovo CEO

Restando all’interno del gruppo, il marchio britannico di calzature Church’s ha un nuovo CEO: Denni Manzatto. Prenderà il posto di Anthony Romano, che dal 2017 occupava questo ruolo. Manzatto resterà anche direttore commerciale per le licenze wholesale, occhiali e fragranze del gruppo. (mv)

In foto: la sfilata Prada all’ultima edizione di Milano Uomo

Leggi anche: