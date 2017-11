“E chi sta meglio di noi?”: Brunello Cucinelli vola in Italia, ancora di più in Cina. Benissimo gli ordini estivi 2018

Ricavi netti in crescita del 10,3%. Impennata di vendite in Italia. Boom in Cina. I primi nove mesi dell’anno sorridono a Brunello Cucinelli, ai suoi capi in cashmere e alle sue linee di accessori in pelle. I ricavi arrivano a toccare i 384 milioni di euro: il mercato italiano cresce del 9,8%, quello estero del 10,4%. Menzione a parte per la Cina, che tra gennaio e settembre 2017 ha conosciuto una crescita del 37,7%. Numeri che disegnano un anno definito “particolarmente bello” dal patron Brunello Cucinelli, il quale spiega in una nota che “anche la raccolta ordini Primavera-Estate 2018 è andata molto bene sia in termini numerici che di immagine”, con “ottimi giudizi sia dei clienti che della stampa internazionale, quindi è possibile immaginare “nel 2018 un altro anno molto importante con una sana crescita a due cifre sia dei ricavi che dei profitti”.