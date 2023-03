Il 2 marzo Chanel ha alzato i prezzi (come molti ventilavano da tempo). E non ha operato solo piccoli ritocchi. Perché il cartellino delle borse più desiderate, come le Classic Flap, negli Stati Uniti sono aumentate del 16%. In Europa il salto è del +10% medio circa. Fluttuazione valutarie, inflazione, armonizzazione, desiderio di diventare un…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI