Il terzo store newyorchese è il più grande al mondo: Bottega Veneta all’assalto della Grande Mela

Bottega Veneta divora la Grande Mela. Il marchio del gruppo Kering inaugurerà il suo terzo negozio a New York durante la prossima settimana della moda ospitata dalla metropoli statunitense. Lo store sarà enorme: 1.400 metri quadri di vendita su quattro livelli che sostituiranno il temporary store aperto solamente due anni fa. Tali dimensioni, inoltre, lo renderebbero il più grande negozio del brand al mondo. Negli stessi giorni Bottega Veneta sfilerà anche sulle passerelle. I sette giorni dedicati al fashion, infatti, saranno l’occasione per presentare la collezione autunno-inverno. Due vere e proprie feste per accogliere positivamente i dati del primo semestre 2017 che hanno mostrato vendite in crescita del 3,4% fino a 590 milioni di euro. (art)