Da TheOneMilano alle boutique: per 4 giovani designer un trampolino di lancio verso il mercato

Sara Pavani, Federica Peternelj, Federica Polli e Giorgia Mura. Segnatevi i nomi di queste giovani designer, perché grazie a TheOneMilano (e in collaborazione con le aziende Fuzzi, Carmen, Farolfi – Manetti ed Ean 13) hanno prodotto ed esposto le proprie capsule collection durante l’edizione del salone della pelliccia e del prêt-à-porter in chiusura oggi a Fieramilano City. Le quattro designer hanno vinto lo scorso luglio il concorso RMI (Ricerca Moda Innovazione) ad Alta Roma, per poi essere accolte dal progetto di orientamento al mercato N1 (Nice One) di TheOneMilano, ente fieristico che ha ospitato le loro creazioni nella sezione giovani stilisti nell’edizione di settembre. Adesso l’ultimo step del percorso: grazie alla collaborazione di 4 boutique, selezionate tra circa 20 store candidati, le collezioni entreranno nel circuito retail confrontandosi col mercato. Al progetto hanno collaborato CNA Federmoda e Federazione Moda Italia. “Siamo ora nella condizione ideale per lanciare i giovani in un mondo a loro sconosciuto – commenta con una nota Roberto Scarpella, presidente dell’Associazione Pellicceria Italiana –, che a sua volta si avvantaggia della loro creatività ed energia. Insieme a TheOneMilano crediamo molto in queste manifestazioni, che speriamo possano aumentare nel prossimo futuro”.