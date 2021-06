È un movimento che si nota da tempo: dai grandi (come Kering) agli indipendenti (come Isabel Marant), tutti investono nel second hand market. Non è un’infatuazione passeggera. Il mercato della rivendita della moda è destinato a raddoppiare le sue dimensioni nei prossimi 5 anni, fino a raggiungere i 77 miliardi di dollari. Nel 2020 solo…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI