Un aumento tira l’altro: Vuitton alza i prezzi dall’8 al 20%

Louis Vuitton è pronto ad aumentare i prezzi. La griffe, annunciano alcuni social cinesi avrebbe programmato un adeguamento globale dei prezzi. Li alza, cioè, dall’8 al 20% entro le prossime settimane. La notizia è rimbalzata sui social cinesi. Il timore di dover sborsare di più per avere la borsa dei sogni ha portato i consumatori cinesi ad anticipare l’acquisto, mentre i più facoltosi hanno fatto ricorso al “bulk buy”, una sorta di acquisti all’ingrosso. La griffe, del resto, sente di poterlo fare, operando, pressoché, in una condizione di egemonia di mercato, come dimostrano i suoi ultimi dati di bilancio. Non solo: Vuitton è anche una dei vincitori del Capodanno cinese, festività in cui è tornato il revenge shopping e sono ripartiti i viaggi. Due notizie che, andando oltre il brand francese, rappresentano un ottimo segnale per i marchi del lusso.

Vuitton alza i prezzi

Vuitton nel 2022 ha superato per la prima volta i 20 miliardi di euro di vendite e ritoccherà il listino prezzi dal 18 febbraio. Secondo il sito cinese Ladymax, la griffe effettuerà un adeguamento globale dei prezzi, con un aumento che andrà dall’8 al 20%. L’ultima volta che ha ritoccato prezzi è stato soltanto lo scorso dicembre. La notizia dell’imminente rialzo ha dato una ulteriormente spinta agli acquisti ai consumatori cinesi già determinati a far valere il revenge shopping. La boutique del marchio all’interno del centro commerciale Plaza 66 di Shanghai è stata presa d’assalto. Ma la fame di lusso ha premiato anche altre griffe: si sono formate lunghe code all’ingresso anche da Chanel ed Hermès. Secondo quanto avrebbe riferito un addetto alle vendite di Louis Vuitton a un cliente, in un solo giorno gli incassi dello store sono stati di 10 milioni di renminbi, pari a 1,48 milioni di dollari. Il commento è stato reso pubblico sul social-commerce Xiaohongshu.

Code fuori dai negozi

Qualcuno aveva previsto che il Capodanno cinese sarebbe stato un flop, a causa del picco dei contagi. Altri analisti, viceversa, credevano in un boom, con un forte ritorno dei consumatori nelle boutique locali. Hanno avuto ragione questi ultimi. Secondo gli ultimi dati dell’Autorità Fiscale Nazionale riportati da WWD, le vendite al dettaglio durante la settimana del Capodanno cinese (21-27 gennaio), sono aumentate di oltre il 12% rispetto alle festività del 2022. Stessa cosa ad Hainan, dove i negozi duty free hanno visto le vendite salire del 21% rispetto al 2022 e del 329% rispetto al 2019, secondo il notiziario locale Hainan Daily (fonte Jing Daily). (mv)

