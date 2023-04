Valentino cresce e, ormai, vede a un passo la soglia degli 1,5 miliardi di fatturato. Ma, a proposito di crescita dimensionale, non crede di poter lanciare il guanto di sfida ai big. “I poli del lusso esistono già. Creare oggi un grande aggregato e mettersi in competizione con giganti come LVMH o Kering non credo…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI