Zegna e Leica firmano gli accessori per i fotoamatori di classe

La scintilla originale sta nella passione del direttore creativo Alessandro Sartori per la foto e per i prodotti Leica in particolare. Da qui è nata la capsule di accessori in pelle cofirmata da Zegna e Leica. I prodotti sono stati già presentati in anteprima durante la sfilata della collezione autunno-inverno 2020-2021 di Zegna.

Zegna e Leica

“Non si tratta di riporre la vostra fotocamera, ma di avere un rapporto con essa – sono le parole di Sartori per spiegare la collaborazione con Leica –, di tenerla con voi. E di avere accesso immediato ogni volta che ne avete bisogno”. Protagonista della capsule Leica x Zegna è la PelleTessuta, materiale iconico della casa di moda italiana: “Combina la sensazione morbida del tessuto con il carattere elegante della pelle di vitello”.

La capsule

La capsule è composta da una custodia per Leica Q e Leica M, da una borsa a tracolla “Insta-pack”, da protezioni per i modelli Q2. Fanno parte della collezione anche una cinghia in pelle di vitello per il trasporto della maggior parte delle macchine fotografiche Leica, un cinturino da polso, un portafoglio rotondo e un portachiavi. Fatta eccezione per quest’ultimo oggetto, gli altri prodotti sono in pelle di vitello e/o PelleTessuta. Tutto made in Italy. “Il mio desiderio – commenta Sartori con Vogue – è quello di continuare questa collaborazione. La visione insita nel DNA di Leica è costantemente alla ricerca di una qualità estrema. È un approccio unico non solo verso il mondo della fotografia in generale, ma anche verso l’eccellenza artigianale e la creazione di una sintassi distintiva”. (mv)

