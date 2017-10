Zegna è pronto per Natale: sotto l’albero ci sono i Toyz, piccoli (e sofisticati) accessori in pelle tessuta

Mancano poco più di due mesi a Natale, ma il mercato è già in fibrillazione e cerca idee più originali per regali e addobbi. Ermenegildo Zegna celebra la festività con la nuova Zegna’s Toyz, un’esclusiva collezione di oggetti realizzati in Pelle Tessuta, materiale ottenuto dalla tessitura di sottilissime strisce di nappa al posto del filato. Complementi d’arredo, accessori da uomo, sia per la quotidianità che per l’intrattenimento in viaggio, che coniugano tradizione e modernità. Tre linee a disposizione: “Essential” per la piccola pelletteria dedicata alla vita professionale (svuota tasche, porta biglietti da visita, custodia per occhiali), “Toys” per giochi da viaggio e tempo libero (domino, porta carte da gioco e game cube), “Technological” per una serie di accessori multimediali (cuffie, auricolari e altoparlanti) realizzati in collaborazione con Master & Dynamic, brand che produce apparecchi audio. Zegna’s Toyz sarà disponibile negli store Zegna worldwide e su Zegna.com. (mvg)