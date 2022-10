Zegna scavalca il miliardo e avvisa: “Attenti che acquisiamo”

Zegna programma acquisizioni di filiera. L’azienda di abbigliamento maschile di lusso prosegue nella sua crescita e ha la necessità di rafforzare la sua architettura produttiva. “Il trend positivo sta continuando” dice Gildo Zegna annunciando anche aumenti di prezzo durante il 2023. Nei primi 9 mesi del 2022 il gruppo ha superato il miliardo di euro di ricavi, in crescita del 23% rispetto all’anno scorso.

“Attenti che acquisiamo”

Dopo il rebranding, il netto cambio di strategie e la quotazione a Wall Street, Ermenegildo Zegna non vuole fermarsi. In una intervista a Bloomberg, il CEO Gildo Zegna afferma di avere in programma acquisizioni per poter sostenere la crescita e guadagnare quote di mercato nella fascia alta. “Questo tipo di acquisizioni consoliderebbe il perimetro della nostra filiera e la nostra piattaforma made in Italy, rendendoci più competitivi nel tessile di lusso”, ha dichiarato Zegna. “Siamo pronti a valutare potenziali obiettivi, in linea con la nostra strategia e i nostri valori” ha concluso il CEO.

Prezzi in aumento nel 2023

Al Milano Fashion Global Summit 2022 Zegna ha affermato che il positivo trend del gruppo sta continuando. Il tutto in virtù, nonostante i social, del più tradizionale passaparola. “I negozi sono fondamentali. Abbiamo acquisito nuovi clienti anche grazie alla Borsa” ha affermato l’imprenditore piemontese che vuole un’azienda “con rapidità di esecuzione, flessibile nel saltare da una strategia a un’altra in base a ciò che accade nel mondo”. E a Bloomberg ha confessato che “i prezzi saranno sicuramente più alti l’anno prossimo”.

Zegna scavalca il miliardo

Il gruppo ha registrato un fatturato di 357 milioni di euro nel terzo trimestre 2022, in aumento del 27,5% rispetto al 2021. I ricavi nei primi 9 mesi hanno raggiunto 1,09 miliardi di euro, +22,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Nel terzo trimestre il marchio Zegna è cresciuto del 27,2%, mentre Thom Browne ha registrato +29,5%. (mv)

