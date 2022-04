Zuma Pelli Pregiate con 5 aziende di filiera: nasce Minerva Hub

Nasce Minerva Hub. La nuova realtà raggruppa 6 imprese della filiera. Insieme, fatturano 101 milioni di euro, gestiscono un portafoglio di 1.000 clienti e danno lavoro a 434 addetti diretti. Queste sei aziende, tra cui anche la conceria Zuma Pelli Pregiate, vanno, dunque, a formare un nuovo polo specializzato in finiture e materiali per manufatti di lusso.

Nasce Minerva Hub

Insieme alla conceria toscana Zuma Pelli Pregiate, di Minerva Hub fanno parte Galvanica Formelli (Arezzo), Koverlux (Bergamo), Quake (Vicenza), Sp Plast Creating (Fermo) e Zeta Catene (Arezzo). “Minerva Hub – si legge in un comunicato – nasce dalla fusione di XPP Seven e Ambria Holding e ed è stato presentato da Franco Prestigiacomo (CEO di Xenon), Matteo Marzotto (presidente di Ambria Holding) e Gianfranco Piras (presidente di XPP SEVEN).

L’obiettivo di Minerva Hub

Minerva Hub ha l’obiettivo di coordinare, integrare e potenziare l’attività delle aziende controllate, per fornire prodotti e servizi di assoluta eccellenza ai propri clienti. Le aziende che compongono il gruppo operano, per ora, prevalentemente nel segmento del fashion & luxury market. “Minerva è anche espressione di un impegno finanziario che guarda non solo al risultato economico – dice Franco Prestigiacomo, CEO di Xenon (che controlla Zuma Pelli Pregiate) -. Ma pone anche attenzione alle persone, alle loro esigenze di vita ed economiche, alla necessità di contribuire al benessere sociale e alla tutela ambientale. In questo senso, Minerva è l’esempio concreto di una visione imprenditoriale in grado di generare benessere diffuso oltre che profitto”.

Le parole di Marzotto

“Sono convinto che la vera modernità deve rispondere in modo concreto alle sfide che oggi l’economia deve affrontare”, dice Matteo Marzotto. Deve farlo, “in termini di innovazione, efficienza della produzione e competitività. Il tutto, con una grande attenzione al consolidamento e alla salvaguardia delle competenze, all’occupazione, all’ambiente”. (mv)

Nella foto, da sinistra, Franco Prestigiacomo, Matteo Marzotto e Gianfranco Piras

Leggi anche: