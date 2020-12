Officine di Cartigliano ringrazia i collaboratori con un bonus

Una lettera che racconta l’evolversi di un anno che nessuno avrebbe mai immaginato di poter vivere. La si legge sulla pagina LinkedIn di Officine di Cartigliano. è indirizzata a tutti suoi collaboratori e spiega le motivazioni che hanno portato l’azienda specializzata in tecnologia conciaria a ringraziare i dipendenti con un bonus di 400 euro.

Ringraziare con un bonus

“Quest’anno, purtroppo, non possiamo celebrare la cena aziendale e scambiarci i consueti auguri natalizi”, si legge nella lettera postata online. Quindi, “insieme a questa lettere, ti consegniamo un bonus del valore di 400 euro: è un gesto semplice per dirti una cosa semplice: grazie”.

Avanti tutta

Parole, quelle contenute nella lettera di Officine di Cartigliano che dal ricordo, che pare lontanissimo, dell’euforia vissuta a Fieramilano Rho a febbraio, in occasione di Lineapelle e Simac Tanning Tech, passa alla constatazione di come Covid abbia stravolto il 2020. “Abbiamo scritto a Confindustria, al Governo, è stata presentata addirittura un’interrogazione alla Camera dei Deputati. Siamo stati sempre presenti (…). Siamo stati in grado di avviare un impianto da remoto e tanto di cappello a chi ha viaggiato in trasferta in condizioni poco immaginabili fino a qualche tempo fa”. Abbiamo “ideato un programma di test a distanza degli impianti: Virtual Trails”. E tanto altro. “La nostra creatività ha avuto la spinta necessaria – conclude la lettera -, come la nostra innata capacità di adattamento”. Quindi, ora: “Avanti tutta, giochiamoci le nostre attitudini migliori”.

