Brasile, la giustizia gli congela i fondi e JBS interrompe la produzione nel Mato Grosso do Sul

La spiegazione che emerge dalla stampa brasiliana è che “in un tale clima di incertezza, non è possibile fare business”. La multinazionale della carne JBS ha comunicato la decisione di sospendere fino a data da definirsi le operazioni in 7 stabilimenti di lavorazione della carne bovina nello stato del Mato Grosso do Sul. La mossa arriva in seguito al congelamento dei fondi di JBS (circa 193 milioni di dollari) disposto dalla giustizia Brasiliana a garanzia dello stesso stato del Mato Grosso do Sul. L’azienda controllata dai fratelli Batista garantisce che continuerà a pagare lo stipendio ai 15.000 dipendenti diretti, così come rassicura che la scelta di sospendere le attività sia la mossa più opportuna anche per tutelare l’indotto (che occupa 60.000 persone). JBS ha comunicato che pagherà i bovini già comprati, ma che contestualmente interrompe le nuove forniture di capi vivi.