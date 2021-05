Cambio al vertice di ICHSLTA: Toni Baltes succede a Sotthmann

Cambio al vertice di ICHSLTA (International Council of Hides, Skins, and Leather Traders Association). Dopo cinque anni alla guida dell’associazione, Stephen Sothmann ha rassegnato le dimissioni. Al suo posto arriva Toni Baltes della tedesca WHL (Wirtschaftsverband Häute/Leder). I nuovi vicepresidenti sono Dennis King di AHSLEA (Australian Hides Skins and Leather Exporters Association) e Nick Winters di French Hide Association.

Nel corso della 92esima assemblea generale di ICHSLTA il presidente Stephen Sothmann ha rassegnato le dimissioni al termine di 5 anni di mandato. Al suo posto arriva il tedesco Toni Baltes (nella foto, tratta da lederpiel.com) di WHL (Wirtschaftsverband Häute/Leder). Baltes è l’attuale presidente dell’associazione tedesca dei trader nonché CEO di A+B HIDES.

Il commento

“Ognuno decide se mangiare carne o meno. Se mangi carne, che proviene da una macellazione, è un principio etico utilizzare tutti i sottoprodotti degli animali in modo completo e ragionevole. Fin dagli albori l’uomo ha usato le pelli degli animali che aveva cacciato – commenta Baltes -. In qualità di trasformatori e venditori di pelli, è alla base del nostro lavoro e della mia idea di sostenibilità essere parte della catena del valore che dalla pelle grezza porta a un bellissimo prodotto in pelle. Nel mio nuovo ruolo di presidente di ICHSLTA voglio e continuerò a impegnarmi in questo”.

