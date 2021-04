Filiera brasiliana della carne: Minerva investe, JBS vola in Borsa

Filiera brasiliana della carne in movimento. Minerva Foods ha annunciato nelle scorse ore un nuovo importante progetto ecosostenibile. Il colosso della carne intende azzerare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2035 attraverso una serie di iniziative. Un obiettivo ancora più ambizioso di quello che ha lanciato pochi giorni fa JBS ponendo come traguardo il 2040. Nel frattempo, proprio l’altro grande player sudamericano, gode il rimbalzo delle quotazioni all’annuncio dei buoni risultati che ha registrato nel 2020.

Filiera brasiliana della carne in movimento

Minerva Foods ha annunciato di voler azzerare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2035. Per farlo investirà oltre 220 milioni di euro. Punto focale del progetto è intervenire sulla catena dei fornitori per contrastare la deforestazione illegale, obiettivo per il quale chiederà la tracciabilità di tutti i bovini entro il 2030 sia dai fornitori diretti che da quelli indiretti. L’azienda, intanto, conitnuerà a ridurre le proprie emissioni di gas serra puntando al -30% entro il 2030. Un traguardo molto più ravvicinato rispetto a quello fissato da altri competitor come Marfrig (2050) e JBS (2040).

JBS incassa

Proprio JBS, intanto, gongola per l’andamento del suo titolo in Borsa. Dopo l’annuncio dei buoni risultati ottenuti nel 2020, la società brasiliana ha visto salire le proprie azioni oltre i 5 euro, con un incremento del 3,6%. Durante l’anno, come riporta valor.globo.com, le azioni JBS hanno conosciuto un aumento del 46% pari a un guadagno di circa 3,5 miliardi di euro. Ora JBS vale quasi 12,8 miliardi di euro.

Leggi anche: