Gira: l’impatto della guerra sulla carne è estremamente negativo

La guerra nell’Est Europa frena la crescita della carne. Gira, società specializzata di consulenza e ricerche di mercato, ha dovuto aggiornare le previsioni sui mercati e le esportazioni di carne in seguito alla crisi bellica in Ucraina. Alla fine del 2021 aveva previsto una crescita dei consumi fino al 2026, ora invece intravede un impatto “estremamente negativo” del conflitto. La preoccupazione riguarda anche le forniture di mangimi per i bovini, di cui l’Ucraina è grande esportatrice. Al punto che il Parlamento Europeo ha invitato gli organi istituzionali a interrompere la promozione del consumo di carne temendo un corto circuito sui mercati.

Impatto estremamente negativo

“Eravamo ottimisti sul fatto che l’Ucraina avrebbe continuato a consumare più carne e pollame in futuro” spiega Rubert Claxon, manager di Gira, a foodnavigator.com. Il 2022 dovrebbe subire un drastico calo dei consumi a causa dei tagli agli acquisti da parte degli ucraini. Ma anche per i problemi alle catene di approvvigionamento. Basti pensare che l’Ucraina è l’ottavo Paese al mondo per export di carne.

Il problema dei mangimi

I timori sugli impatti negativi della guerra, però, riguardano l’intera filiera della carne. Un gruppo di parlamentari europei, trasversali per appartenenza politica, ha invitato, temporaneamente, la Commissione Europea a non promuovere il consumo di carne. Il conflitto, infatti, avrà quasi sicuramente un impatto negativo sull’approvvigionamento di mangimi bovini, dei quali Ucraina e Russia sono tra principali produttori al mondo. Con la sua politica promozionale, come riporta euractiv.com, Bruxelles sostiene finanziariamente la promozione di alcuni prodotti agricoli europei. Obiettivo: aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari a livello nazionale e internazionale. Carne compresa. Cosa che, oggi, potrebbe destabilizzare ulteriormente, dicono, il mercato.

