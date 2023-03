Il gruppo JBS ha chiuso il 2022 con 375 miliardi di fatturato

“Lo scenario era sfidante, ma le nostre strategie di diversificazione dei prodotti e dei mercati hanno funzionato”. Il gruppo JBS ha chiuso il 2022 con 375 miliardi di real (circa 66,5 miliardi di euro) di fatturato, pari al +6,9% su base annua. Per il colosso brasiliano delle proteine animali anche l’ebitda a 34,6 miliardi (6,1 miliardi di euro) è positivo. “Entriamo nel 2023 con un livello di liquidità confortevole, un debito stabilizzato e nessuna scadenza significativa a breve termine – è il commento affidato a una nota il CEO globale Gilberto Tomazoni –. Questo ci mette in buona posizione per prepararci alle future opportunità di mercato”.

Il gruppo brasiliano nel 2022 ha messo a bilancio anche investimenti per 13,1 miliardi (2,3 miliardi di euro) per accrescere le attività e i brand in portafogli. A tal proposito JBS Brasil, la divisione in cui sono contabilizzati i risultati delle attività conciarie di JBS Couros, nel 2022 ha fatturato oltre 58,9 miliardi di real (pari a circa 10,5 miliardi di euro) in crescita del 9,6%, con ebitda a 2,4 miliardi (+3,8%).

