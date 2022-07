Brasile, JBS investe in un parco solare per ridurre le emissioni

Una distesa di pannelli per ridurre le emissioni di CO2. Il gruppo JBS ha annunciato che acquisterà energia pulita dalla centrale fotovoltaica inaugurata lo scorso 14 luglio. Attraverso questa soluzione, il colosso sudamericano della carne conta di ridurre le emissioni di CO2 per oltre 12.000 tonnellate, compiendo così un ulteriore passo verso l’obiettivo “emissione zero” entro il 2040. Più nel dettaglio, l’energia sarà acquisita da Swift e Seara, controllate di JBS, che puntano a lavorare entro il 2025 con energia proveniente da fonti rinnovabili. La centrale appartiene ad Âmbar Energia, società del gruppo J&F, che fa capo alla stessa famiglia Batista, azionista di riferimento di JBS.

L’annuncio arriva direttamente dal colosso sudamericano della carne. La centrale (UFV) Âmbar Saltinho (stato di San Paolo) si compone di quattro impianti, che arrivano a 9.408 pannelli fotovoltaici. In totale, i quattro impianti raggiungono una potenza di 5.174 kWp, che equivale all’energia consumata da 2.800 abitazioni. Il sistema eviterà l’emissione di 12.193 tonnellate di CO2 nell’atmosfera, come la piantumazione di 4.000 nuovi alberi al mese. Il consumo di energia rinnovabile da parte delle attività di Swift e Seara fa parte degli sforzi di JBS per diventare Net Zero entro il 2040. All’interno di questa strategia, l’obiettivo di Swift è di avere il 100% dei suoi negozi riforniti da fonti rinnovabili entro il 2025. Nel caso di Seara, l’acquisto di energia da UFV Saltinho mira a ridurre le sue emissioni (indirette) di Scope 3.

“In linea con la strategia Net Zero 2040 di JBS, Swift ha implementato una serie di iniziative nell’ambito della sostenibilità – afferma Raphael Jacob, CFO e responsabile dei programmi di sostenibilità di Swift -. Attualmente, 65 negozi Swift sono già serviti da questa fonte. L’acquisto di energia da UFV Saltinho è un altro passo in questa strategia di consumo del 100% da fonti rinnovabili nei nostri negozi”. (art)

