Il veto è finito: riprende l’export di carne brasiliana in Cina

Torna la carne brasiliana in Cina: Pechino ha autorizzato la ripresa delle importazioni. La sospensione era in atto dal 4 settembre in seguito all’insorgere di alcuni casi di “mucca pazza”. La decisione riapre le frontiere ai prodotti bovini disossati di animali più giovani di 30 mesi.

Carne brasiliana in Cina

Il governo cinese ha riaperto le frontiere alla carne brasiliana dopo circa 3 mesi e mezzo di stop. All’emergere di alcuni casi di BSE nel Minas Gerais e nel Mato Grosso, Pechino aveva sospeso le importazioni, con ricadute immediate su prezzi e produzione. Ora, come riporta beefpoint.com.br, gli scambi commerciali possono ripartire, anche se con limitazioni. I macelli brasiliani possono infatti spedire verso la Cina solamente prodotti bovini disossati di animali d’età inferiore ai 30 mesi.

I commenti

“La decisione delle autorità cinesi conferma l’eccellenza dei controlli sanitari degli uffici brasiliani”, scrivono in una nota ufficiale i ministeri dell’Agricoltura e degli Affari Esteri del Brasile. Se le importazioni hanno potuto riprendere, spiegano ancora da Brazilia, è merito “dello stretto coordinamento e del dialogo fluido. I ministeri hanno subito comunicato la notizia alle associazioni di settore perché informassero i loro soci, in modo tale da rimettere in moto la macchina per le esportazioni. Potranno vendere tutto ciò che viene autorizzato a partire dal 15 dicembre. A breve i prodotti brasiliani torneranno quindi sulle tavole dei cinesi. (art)

