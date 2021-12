Negli USA la carne bovina continua a rallentare. Quella di cervo, invece, va fortissimo. USDA (United States Department of Agriculture) ha diffuso i dati sulle vendite di carne rossa per il mese di ottobre. Segnano un calo del 7% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Boom, invece, per la carne di cervo, con…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI