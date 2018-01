Una 90enne molto rock: Coach e Disney insieme per una collezione dedicata a Minnie

Compie 90 anni, e quindi lo stile non può che essere a suo modo “classico”. Ma la signorina, protagonista di fumetti, film e cartoon, rimane una ragazza: la collezione, allora, sa anche essere rock. Coach dedica a Minnie Mouse, l’eterna fidanzata di Topolino disegnata per la prima volta nel 1928, una capsule collection composta da borse, accessori in pelle e capi d’abbigliamento. Il brand ha presentato la collezione, in sinergia (of course) con Disney, in occasione della dedica di una stella lungo la Hall of Fame di Hollywood, affidandone la realizzazione allo stesso direttore creativo Stuart Vevers. Ai fan di Coach e di Minnie, però, tocca darsi una mossa: la capsule collection è prodotta in edizione limitata. Pochette, borse, portafogli e portachiavi risultano già sold-out. Due anni Coach e Disney avevano già collaborato, anche in quel caso con successo, per una collezione a tema Mickey Mouse.