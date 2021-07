Air Force One Nike (e non solo): i prodotti più cercati sul web

Tra i più ricercati del web nel secondo trimestre 2021 c’è, innanzitutto, Gucci. Nel ranking, poi, primeggiano le sneaker Air Force One Nike (per le donne) e le ciabatte Yeezy di Adidas (per l’uomo). Sono le istantanee di The Lyst Index per il periodo aprile-giugno 2021. Moda gender fluid e prodotti per viaggi e tempo libero sono le tendenze, mentre risulta in crescita il potere di celebrity e influencer di guidare gli acquisti. Merito del ritorno alla socialità e, quindi, a eventi mondani e serate.

I marchi

Gucci, dicevamo, mantiene il primato di brand più desiderato dagli utenti del web per il quarto trimestre consecutivo. Alle sue spalle ci sono Dior e Nike, che precede Louis Vuitton. Proprio Dior e Louis Vuitton, entrati per la prima volta in graduatoria nel primo trimestre del 2021, sono in ascesa, anche grazie al second hand. Dior sale di una posizione, mentre Louis Vuitton ne guadagna tre. Il portale di ricerca Lyst, utilizzato da più di 150 milioni di utenti l’anno per cercare e acquistare oltre 8 milioni di prodotti di 17.000 brand e store, punta i riflettori su Rick Owens. Il brand era finito fuori dai radar dal primo trimestre 2020. Ma ora, grazie alle calzature (e, in particolare, alle collaborazioni con Birkenstock e Dr. Martens), è salito di quattro posizioni chiudendo alla posizione numero 20.

I prodotti

Le sneakers Air Force One Nike (nella foto a sinistra) sono il prodotto donna più desiderato del trimestre. Al secondo posto c’è la borsa Mini Jodie di Bottega Veneta (nella foto al centro) e al terzo il cappello Le bob Artichaut di Jacquemus. Tra i prodotti uomo, in vetta alla classifica ci sono le ciabatte Adidas Yeezy. Poi gli occhiali da sole Virgil di Off-White e al terzo posto le sneaker Prax01 di Prada (nella foto a destra). Nella top ten della classifica maschile troviamo al sesto posto la borsa Baguette di Fendi e al decimo la gonna plissettata di Thom Browne a conferma della crescente tendenza di una moda gender-fluid. Le ricerche relative alla moda a-gender sono cresciute del 46% durante il trimestre. (mv)

