Anche ad agosto il lusso balla il valzer delle poltrone

Nella moda e nel lusso, il valzer delle poltrone si balla anche ad agosto. Lo dimostra un significativo elenco di movimenti registrati nelle ultime settimane e che hanno coinvolto, in modo trasversale alla filiera, alcuni gruppi. Per esempio: SMCP, Design Holding, Ecco, Michael Kors e Capri Holdings, Emilio Pucci (LVMH). Eccoli, uno per uno.

Il valzer delle poltrone

Da SMCP a Design Holding

Il 2 agosto, SMCP (gruppo francese che controlla i marchi Sandro, Maje, Claude Pierlot e De Fursac) ha nominato, con effetto immediato, la nuova CEO Isabelle Guichot. Ex amministratore delegato di Balenciaga (dal 2017 in forza a SMCP), Guichot ha preso il posto di Daniel Lalonde. Il quale, dal prossimo ottobre assumerà la carica di CEO in Design Holding. In altre parole, la realtà che raggruppa B&B Italia, Flos, Louis Poulsen, Arclinea e la piattaforma di e-commerce statunitense Ydesign.

Ecco

Cambio della guardia anche in Ecco. Dal 20 agosto Panos Mytaros è il nuovo amministratore delegato del gruppo calzaturiero danese. Sostituisce Steen Borgholm che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, si è dimesso di comune accordo. Mytaros è in Ecco da 27 anni.

Capri Holdings e Michael Kors

Capri Holdings ha annunciato che, dal 24 agosto, Joshua Schulman è il nuovo CEO di Michael Kors. Non solo. Il manager assumerà il ruolo di CEO di tutto il gruppo USA a partire da settembre 2022, quando prenderà il posto di John D. Idol, il quale diventerà presidente esecutivo. Schulman è stato CEO del marchio Jimmy Choo (gruppo Capri Holdings) dal 2007 al 2012, ma anche di Coach (gruppo Tapestry) dal 2017 al 2020.

Emilio Pucci

Dopo aver rilevato la quota che gli garantisce il controllo totale Emilio Pucci, LVMH sembra aver individuato in Camille Miceli la nuova direttrice creativa del marchio. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma viene data per certa dai media specializzati. Miceli è approdata nel 1997 in Louis Vuitton come direttrice della comunicazione. Passando a Marc Jacobs ha, però, cambiato strada, indirizzandosi verso il design. Tra gli altri incarichi, si è occupata di pelletteria da Dior e di piccola pelletteria da Louis Vuitton nel 2014. (mv)

