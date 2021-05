Trussardi ha scelto: Işık e Huseby alla direzione creativa

Trussardi ha scelto Serhat Işık e Benjamin A. Huseby come nuovi direttori creativi. Sono stati incaricati di supervisionare tutti gli aspetti del design, dell’immagine e del branding. La loro prima collezione per Trussardi sarà presentata nell’autunno 2022. I due designer continueranno a lavorare anche per il loro marchio indipendente GmbH lanciato nel 2016.

Trussardi ha scelto

La griffe controllata da QuattroR non ha più avuto un direttore creativo dal 2018, da quando cioè Gaia Trussardi ha lasciato l’incarico. Secondo WWD, che ha battuto la notizia, la nomina del duo creativo composto da Serhat Işık e Benjamin A. Huseby (nella foto tratta da parisfashionweek.fhcm.paris) è un segno che i proprietari stanno portando il marchio italiano verso una nuova direzione. Un concetto espresso sulla base delle proposte contemporanee e inclusive di GmbH.

Una nuova direzione

La maison italiana presieduta da Tomaso Trussardi ha sottolineato l’impegno dei due designer per l’inclusività e la loro “prospettiva socialmente impegnata“. “Serhat e Benjamin – commenta Il CEO di Trussardi, Sebastian Suhl – portano una visione distintiva e potente al marchio”. Da parte loro, i due stilisti, in coro, dichiarano che “Trussardi ha un enorme potenziale non sfruttato. Siamo stati attratti dalla possibilità di costruire una realtà nuova”. (mv)

