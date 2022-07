Armani, Aeffe e gli altri: chi arriva (e chi scappa) dai brand

Chi resta, chi arriva e chi scappa. Si conferma il ruolo di Federico Marchetti nel board del gruppo Armani. Matteo Scarpellini, intanto, diventa CFO del gruppo Aeffe. Nick Beighton (Asos) sostituirà Paolo De Cesare come CEO di Matchesfashion. Questa è solo l’ultimo degli avvicendamenti nel retail, dove si assiste a una diaspora di CEO. Nelle ultime settimane si sono dimessi gli amministratori di Gap, Old Navy, Under Armour e The RealReal. Una nota meramente statistica o c’è altro dietro?

La conferma

Marchetti, fondatore di Yoox, è stato confermato per il prossimo triennio nel Cda del gruppo Armani (nella foto del 2018, l’imprenditore insieme allo stilista). Qui è entrato due anni fa, il primo membro esterno della società di moda. “Vent’anni fa (Giorgio Armani) fu tra i primi a vedere il potenziale del lusso online – è una vecchia considerazione di Marchetti ripresa da MFF –. Si fidò di me ed ebbe il coraggio di presentare i suoi meravigliosi capi su Yoox”.

Chi arriva (e chi scappa)

Matteo Scarpellini ha preso il posto di Marcello Tassinari nell’organigramma del gruppo Aeffe. Tassinari, storico amministratore delegato e CFO, ha lasciato il gruppo di moda alla fine del 2021. Aeffe non ha nominato un nuovo CEO. Bensì ha istituito “un comitato esecutivo che si occupi della strategia aziendale, migliorando al contempo il coordinamento delle diverse società del gruppo” come riporta Fashion Network. Scarpellini è stato nominato addetto all’amministrazione e al controllo finanziario.

La tempesta nel retail

“L’esodo dei CEO continua”, ha commentato l’esperto del mondo del lavoro Andrew Challenger. Che attribuisce il fermento alle attuali condizioni economiche, come l’inflazione e le preoccupazioni per la recessione. A tal proposito, Footwear News cita un report della società di coaching aziendale Challenger, Gray & Christmas. Si apprende che negli States non si vedeva un esodo così numeroso di CEO nel retail da 20 anni. Ecco l’elenco degli ultimi due mesi: Sonia Syngal (nella foto a destra, dal web) si è dimessa da Gap. Non solo: Nancy Green da CEO di Old Navy, Patrik Frisk da Under Armour, Julie Wainwright da TheRealReal. Su questa scia va visto anche il cambio ai vertici di Matchesfashion, che accoglierà il quarto CEO in cinque anni. Secondo WWD, l’incarico spetta all’ex Asos Nick Beighton. La cornice è quella del retail apocalypse: secondo i dati di S&P Global Market Intelligence, il 2022 potrebbe portare a una nuova ondata di fallimenti. (mv)

Leggi anche: