Cambiano presidente e stile, ma la pelle resta alla Casa Bianca

Il leather bomber jacket del nuovo presidente Joe Biden e le Converse in pelle della sua vice Kamala Harris sono i simboli del nuovo corso USA. A prima vista i nuovi inquilini sembrano essere meno fashion addicted rispetto alla famiglia Trump. Ma una cosa è certa: la pelle resta alla Casa Bianca.

La pelle resta alla Casa Bianca

Non è raro vedere Biden indossare una giacca di pelle, spesso abbinata agli occhiali da sole Ray-Ban. Non a caso una delle foto pubblicate dai media in questi giorni ritrae Biden con un leather bomber jacket durante una visita ufficiale del 2013 in Corea.

Non solo Joe

Jill Biden, seconda moglie di Joe, è la first lady. Ha uno stile più sobrio rispetto a chi l’ha preceduta, ma non per questo non è alla moda. Nel discorso con cui il marito ha accettato la vittoria, indossava un abito Oscar de la Renta e scarpe Jimmy Choo. Probabilmente, mentre Melania Trump prediligeva le griffe euopee Jill indosserà brand la cui proprietà fa capo a gruppi statunitensi.

Anche Ashley

Ivanka Trump è una imprenditrice della moda. Ashley Biden, invece, ha tutta un’altra formazione, ma ha lanciato un marchio di moda con scopi sociali. Si chiama Livelihood, avviato tre anni fa, ispirato al fratello defunto Beau e ha come logo il monogramma “LH” con una freccia che lo attraversa.

E Kamala Harris

Sarà lei (nella foto Shutterstock) la vera regina dello stile. Finora è stata sempre impeccabile negli outfit. È nota la sua predilezione per le Converse. E non solo quelle in tela, perché spesso è stata fotografata con le Chuck Taylor All Star Leather, modello dalla tomaia in pelle nera. Oltre a Converse, la vice presidente è stata fotografata con le iconiche Timberland. Ma nelle serate più eleganti, Harris indossa calzature eleganti come gli stivaletti Prada. Per il discorso in cui Biden accetta la vittoria delle elezioni, la sua vice ha preferito Manolo Blahnik. (mv)

A destra Kamala Harris (Shutterstock), a sinistra Joe Biden (screenshot tratto da thenationalnews.com)

