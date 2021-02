Capasa chiede a Draghi fino a 3 mld per salvare le PMI della moda

Per salvare le PMI della moda il governo deve dimostrarsi pronto a spendere tra gli 1,5 e i 3 miliardi di euro. “Non è un costo, è un investimento – spiega Carlo Capasa –. Non è un sussidio, è l’aiuto che serve per rimettersi in piedi e ricominciare a essere volano dell’economia, come accadeva prima del Covid”. Il presidente di CNMI lo aveva appena annunciato: nel piano che intende presentare a Palazzo Chigi ci sono misure di ristoro a favore delle imprese della filiera. Tornando sull’argomento con il Sole 24 Ore, quantifica il sostegno finanziario di cui c‘è bisogno.

Salvare le PMI della moda

“Draghi ha chiarito che non tutte le attività economiche possono essere salvate – sono le parole di Capasa –. Sono d’accordo: io propongo di gettare un salvagente a tutte le imprese della nostra filiera con meno di 15 addetti che avevano chiuso il 2019 in pareggio o in utile. Se dovessi ipotizzare una grandezza, parliamo di compensare a fondo perduto le perdite di fatturato di circa 30.0000 imprese”. Da questa valutazione deriva la stima finanziaria: “Potrebbero essere necessari da 1,5 a 3 miliardi di euro”.

L’iceberg

Capasa porterà il position paper di CNMI non solo al Governo, ma anche “a ogni commissione parlamentare – racconta il Sole 24 Ore – competente per l’emergenza da pandemia e per la messa a punto del Recovery Plan”. “Dobbiamo ricordare che i 234 brand rappresentati dalla Camera – afferma – sono a capo di complesse e lunghe filiere fatte da 60.000 imprese, la metà almeno delle quali con meno di 15 addetti. Se la filiera nel suo complesso è l’iceberg sotto la settimana della moda, le 60.000 piccolissime, piccole e medie aziende alle quali si appoggiano i grandi brand e i grandi gruppi formano un altro iceberg. Potremmo dire – conclude – che sono un ecosistema dentro a un ecosistema. Siamo tutti connessi e in pericolo”.

