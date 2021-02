Capasa dà il benvenuto a Draghi e s’allea con Confartigianato

“La persona molto giusta per affrontare la grande sfida del Recovery Fund e quelle che ci attendono per il prossimo anno e mezzo”. Carlo Capasa dà così, con un attestato di stima, il benvenuto a Mario Draghi. Il presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) non si ferma alle considerazioni di massima, ma circoscrive subito il range di aspettative sul presidente del Consiglio incaricato. La moda è stata duramente colpita dal coronavirus e ha bisogno di strumenti (e dialogo) per ripartire.

Benvenuto a Draghi

“Penso che Draghi sia una persona molto competente, una delle eccellenze che abbiamo in Italia – sono le parole di Capasa riprese da MFF –. Sono convinto che strutturerà un governo di alte competenze. Come moda siamo fiduciosi del fatto che prenderà atto della stratetigicità di questa industria, duramente colpita dalla pandemia con un calo di fatturato del 27%”. Qui CNMI non si limita ad attendere misure utili, ma conta di svolgere un ruolo proattivo. “Continueremo a spiegare al governo le nostre esigenze – continua –. Sono convinto che questo nuovo corso possa fare bene non solo alla moda, ma a tutta l’Italia che in questo momento ha bisogno di scelte coraggiose”.

La partnership con Confartigianato

Intanto CNMI sigla il protocollo d’intesa con Confartigianato Imprese per rafforzare “peso e rappresentatività” del comparto moda. L’accordo, di durata triennale, prevede l’impegno bilaterale per promuovere e supportare il made in Italy, “anche favorendo – comunicano le due parti – l’internazionalizzazione delle imprese attraverso progetti di promozione internazionale”. “La collaborazione con CNMI – commenta Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese – ci consente di mettere a fattor comune le rispettive energie per ridare slancio alla moda italiana. Insieme ci impegniamo a difendere e valorizzare un patrimonio di creatività, talento ed eccellenza manifatturiera che unisce competenze tradizionali e spinta innovativa. Patrimonio che rende le produzioni made in Italy uniche e inimitabili nel mondo”.

Nell’immagine, da sinistra: Carlo Capasa e Mario draghi (foto Imagoeconomica)

