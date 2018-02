Carolina Herrera passa lo stile a Wes Gordon: “Le donne di oggi si vestono in un modo troppo strano”

Altra decisione epocale, per la moda USA. Dopo la scelta di Diane von Furstenberg di cambiare ruolo all’interno del brand che ha fondato, arriva Carolina Herrera. La stilista/manager di origine venezuelana, come anticipato dal New York Times, lascia dopo 37 anni il timone creativo dell’azienda che ha creato nel 1981. Il suo successore è il designer Wes Gordon, 31 anni. Herrera dichiara che “non andrà in pensione” e resterà nel board del suo marchio come “global brand ambassador”. La motivazione del passaggio di testimone creativo? A quanto dichiara la stilista a NYT sarebbe soprattutto generazionale: “La moda è cambiata, è troppo veloce, c’è troppa pressione e le donne, oggi, si vestono in un modo troppo strano. Come pagliacci”.