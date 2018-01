Charlie, la giacca in pelle di Alpinestars che salva la vita ai biker: è dotata di Airbag

Arriva Charlie, la giacca vintage in pelle che può essere dotata di airbag. A proporla è Alpinestars, marchio specializzato nell’abbigliamento e accessori per il motociclismo. Charlie fa parte della collezione Oscar, ed è una giacca in pelle “invecchiata”, in perfetto stile anni ’70. La pelle è sottoposta ad un trattamento speciale, lavata ed incerata per migliorare robustezza e raffinatezza. La giacca è compatibile con il sistema Tech-Air e può dunque inglobare l’airbag elettronico autonomo che rileva un incidente tra 30 e 60 millisecondi e si gonfia in 25 millisecondi. L’airbag si attiva autonomamente, senza dover essere collegato alla motocicletta. La batteria dura 25 ore e necessita di 6 ore di carica con una porta micro USB. Al sola giacca costa 599,95 euro, con l’airbag 1.199,95 euro. (mv)