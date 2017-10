Cresce la produzione, ma cala il bilancio: Trussardi in affanno per la licenziataria TRS evolution

Produzione in crescita, ma bilancio in calo per Trussardi. La società di moda e abbigliamento, stando a quanto riporta il sito economico Business Insider, avrebbe infatti chiuso il 2016 con una perdita di esercizio di 7,44 milioni di euro, in controtendenza con il 2015 quando aveva registrato un incremento di 1,68 milioni. Tuttavia il valore della produzione sarebbe cresciuto da 22,8 milioni di euro a 26,6. Dove si trova quindi la falla? Pare nella TRS evolution, azienda licenziataria dei marchi Trussardi e Trussardi Jeans per i quali segue produzione e distribuzione di abbigliamento e pelletteria. TRS evolution avrebbe chiuso in perdita il 2016, svalutando la partecipazione e spingendo la finanziaria Finos, sempre legata ai Trussardi, a varare un aumento di capitale di circa 14 milioni. (art)