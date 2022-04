Il greenwashing potrebbe (finalmente) avere i mesi contati. Dichiarazioni vaghe sui prodotti come “green” o “rispettoso dell’ambiente” saranno vietate in Europa se non saranno provate dai fatti. È quanto indicato nelle nuove proposte della Commissione Europea che intendono rafforzare i diritti dei consumatori e combattere a muso duro il greenwashing. Intanto, nel Regno Unito si…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI