Dal lusso allo scarponcino: Supreme e Timberland insieme per una sinergia made in USA

Da venerdì scorso sono disponibili gli scarponcini frutto della collaborazione tra Timberland e Supreme. I due brand hanno collaborato già in passato e ora hanno ridisegnato in chiave il classico scarpone da lavoro da 6 pollici Timberland con un motivo a bandiera americana. Ci sono due modelli: uno nero e grigio e l’altro il classico color senape Timberland con un motivo stampato rosso e blu e cuciture bianche a contrasto. Entrambi i modelli sono realizzati con pellame nubuck impermeabile e colletti imbottiti in pelle. Il marchio Supreme viene annotato su una linguetta rossa e stampato su vari punti. Gli scarponcini Supreme x Timberland 6-Inch Premium Waterproof sono stati promossi dal rapper Juelz Santana e lanciati nel Black Friday esclusivamente nei negozi Supreme di Brooklyn, Manhattan, Los Angeles, Londra e Parigi, oltre che sul canale e-commerce. Sabato è stata lanciato in Giappone. La collaborazione tra i due brand è più estesa e comprende anche altri modelli. (mv)