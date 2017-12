Chi ha detto che ai giovani non piace la pelliccia? Simonetta Ravizza presenta Furrissima Teen, la borsa per Millennial

Una capsule collection coloratissima e dal design fresco che mira a cogliere l’attenzione della clientela più giovane. È Furrissima Teen, la versione Millennial della borsa in pelliccia che ha fatto la fortuna del brand Simonetta Ravizza. La collezione, che presenta diverse soluzioni per colore e taglio, si discosta da quella iconica per il materiale scelto: mentre Furrissima, che mira alle mamme, è in visone, Furrissima Teen, che punta alle figlie, è in pelliccia d’agnello. La novità presentata da Simonetta Ravizza ha un duplice valore: testimonia lo stato di salute del brand e, oltretutto, quello della pelliccia. L’addio di Gucci al materiale ha sollevato il tema di quanto questa sia “moderna”, oppure no. AIP lo diceva: ai giovani piace. Ravizza conferma.