Fashion System 0 – Balenciaga 3: guardate cos’ha fatto a Parigi

Lo diciamo subito, perché vale la pena togliersi in fretta qualsiasi dubbio. Il video che potete vedere qui nella sua versione integrale di 10 minuti, almeno per noi, è una vera figata. Si tratta, in pratica, dell’ennesima (definitiva) dimostrazione di come Balenciaga e il suo direttore creativo, Denma Gvasalia non stiano soltanto stravolgendo i codici del lusso, come giustamente molte testate e addetti ai lavori scrivono e dicono. In altre parole, questi codici li ha rivoltati, spogliati della loro autoreferenzialità e messi al tappeto, avviandone non una riscrittura, ma una narrativa completamente nuova. Quindi, prendetevi 10 minuti di tempo e guardate cos’ha fatto a Parigi. In pratica: ha sconfitto con un 3 – 0 a tavolino tutto il fashion system.

Guardate cos’ha fatto Balenciaga

Autoironia spinta al limite del sarcasmo. La serietà della moda espressa senza prendersi (esasperatamente) sul serio. La desiderabilità del lusso che, alla luce della sua irraggiungibilità (ebbene sì: economica), viene messa alla berlina e ribaltata di 180 gradi. La moda che ritrova se stessa affidandosi ai volti degli abitanti della “più depressa città degli Stati Uniti”: Springfield. Perché sì: per Balenciaga l’icona dell’Estate 2022 è Homer Simpson insieme a tutti i suoi concittadini.

Guardate cos’ha fatto Balenciaga, pt 2

Sì, c’è stata anche la sfilata e la potete vedere interamente nel video qui sotto. Non poteva certo rispettare i soliti cliché della passerella. Visto che il pezzo forte era il corto dei Simpson, ecco che i 64 look ideati dal team di Gvasalia si sono presentati sul red carpet che dava accesso al luogo della proiezione: il Théâtre du Châtelet di Parigi. Modelle e modelli in pasto ai fotografi in una messa in scena da festival cinematografico e mischiati agli ospiti. Poi, tutti in platea ad attendere di svelare l’arcano di un’idea di moda e lusso che, in un rocambolesco gioco delle parti, è diventata il preludio alla propria dissacrazione.

Leggi anche: